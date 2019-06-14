Россиянам рассказали, сколько клубники можно съесть за один раз

В преддверии сезона свежих фруктов и ягод врачи предостерегли россиян от чрезмерного употребления клубники. По словам специалистов, здоровому взрослому человеку можно съедать в день не больше 250-300 грамм клубники.

«Употребление этой ягоды в чрезмерных количествах грозит появлением как истинно аллергических реакций, так и псевдоаллергических реакций, сопровождающихся такими же неприятными проявлениями, как и истинная аллергия», - рассказала диетолог Антонина Стародубова.

Она также напомнила, что клубника богата витамином С, калием магнием и цинком. Также диетолог сообщила, что эта ягода является низкокалорийной и в 100 граммах содержит порядка 40 ккал, передаёт АГН «Москва».