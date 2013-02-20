На Британских островах выявлен очередной случай заболевания НКоВ

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20 февраля 2013, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

О подтвержденном случае инфицирования новым коронавирусом (НКоВ) проинформировало Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Всемирную организацию здравоохранения.

Это третий случай, подтвержденный в стране за этот месяц. Степень опасности нового вируса трудно оценить, поскольку в больницы попадают только тяжелобольные, а проверку на наличие нового вируса проходят единицы. Заражение, как уверяют медики происходят от животных и от человека к человеку не передаются.

Новое респираторное заболевание, похожее на вирус атипичной пневмонии, который распространился по всему миру в 2003 году и убил сотни людей, был обнаружен ранее британскими врачами у 46-летнего пациента из Катара, который находится на лечении в Англии и у британца, выезжавшего на Ближний Восток.

В этом новом подтвержденном случае пациент в последнее время не выезжал за пределы страны. Пациент выздоравливает и в настоящее время чувствует себя хорошо.

Подтверждение НКоВ у этого пациента, не выезжавшего за пределы страны в последнее время, указывает на то, что инфекция была приобретена в Великобритании. И хотя этот новый случай снова указывает на возможность передачи инфекции от человека человеку, устойчивой передачи инфекции от человека человеку не выявлено.

Агентство по защите здоровья (АЗЗ) проводит наблюдение за всеми людьми, имевшими тесные контакты с пациентами в последних подтвержденных случаях заболевания.

По состоянию на 16 февраля 2013 г. ВОЗ проинформирована, в общей сложности, о 12 подтвержденных случаях инфицирования людей НКоВ в мире, 5 из которых закончились смертельным исходом.

Напомним к слову, что в Подмосковье от странной пневмонии в начале января умерли четверо солдат. До сих пор никто так толком и не объяснил, что за заболевание у них было и как от него уберечься. В момент, когда СМИ вовсю трубили о жертвах заболевания, Роспотребнадзор не имел никакой информации об этом.

ВОЗ рекомендует предусматривать тестирование на новый коронавирус пациентов с необъяснимой пневмонией или пациентов с необъяснимым тяжелым, прогрессирующим или осложненным респираторным заболеванием, не поддающимся лечению.

ВОЗ не рекомендует проводить специальный скрининг в пунктах въезда в связи с данным событием и вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю.

ВОЗ продолжает тщательно следить за развитием ситуации.