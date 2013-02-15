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15 февраля 2013, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучено количество женщин, который умрут в Европе в текущем году от рака легких, ранее печальным лидером в списке женской онкологии считался рак молочной железы, однако курение внесло свои коррективы.

В Великобритании и Польше смертность от рака легких среди женщин уже стала "лидером", по мнению экспертов, тенденция будет только расти, а вот снижение смертности от рака легких медики ожидают после 2020-го года.

В этом году, по мнению специалистов, только от легочных онкозаболеваний в Европе умрет 82640 женщин, а от рака молочной железы – 88886, сообщает сайт Медвести.