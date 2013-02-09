Уровень интеллекта ребенка родители могут повысить самостоятельно, уверены ученые из Университета Пенсильвании, США, интеллектуальное развитие ребенка зависит, в частности, от регулярных завтраков, пишут Интернет-СМИ.

Ученые обосновали свои выводы на основании исследований образа жизни 1269 детей в возрасте 6 лет, те дети, кто нерегулярно завтракают, хуже развиваются.

По оценке специалистов, у "незавтракающих" детей понижены навыки речи и уровень работоспособности. В сообщении отмечается, что уровень IQ у них был снижен на 4,6 баллов.