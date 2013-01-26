Учёные назвали ещё одну причину депрессии

Учёные назвали новую причину депрессии, найдена связь депрессии и уровня витамина D в организме, в ходе исследования выяснилось, что при высоком уровне витамина D в организме, у 45-летнего человека депрессии нет.

А вот крайне пониженный уровень витамина D может быть связан с появлением депрессии, пишут Интернет-СМИ.

Результаты работы группы учёных опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition, в статье говорится, что люди с нормальным уровнем витамина D на 43 % меньше подвержены депрессии, чем те, у кого уровень витамина D понижен.