Диетологи назвали продукты, влияющие на качество сна человека

Американские диетологи озвучили список продуктов, оказывающих непосредственное влияние на качество сна человека, итак, продукты питания, в которых высокое содержание жиров, подарят не только лишние кило, но и не дадут уснуть, пишут Интернет-СМИ.

Диетологи в очередной раз напомнили, что лучше воздерживаться от колы, чая, кофе и шоколада в вечернее время, а вот молоко, бананы, овсянка, мед и мясо птицы помогут крепче уснуть."Виновником" хорошего сна назван триптофан.