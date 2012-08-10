Качество питания влияет на умственные способности детей

На умственное развитие детей, как доказали ученые, влияет качественное питание и сбалансированный рацион.

Австралийские исследователи выяснили, что у детей, которых мамы кормили грудным грудным до полугода, получавших достаточное количество бобовых, овощей, сыра и фруктов в возрасте 15 и 24 месяцев, к восьми годам показатель IQ оказался на два балла выше, чем у всех остальных.

Малышей, которые в первые два года жизни ели печенье, шоколад, леденцы, газированные напитки и чипсы, IQ был на два балла ниже. Специалисты Университет общественного здоровья Аделаиды изучали связь между рационом шестимесячных детей, детей в возрасте 15 месяцев и двух лет с показателями их IQ в возрасте восьми лет. В общей сложности в исследовании приняли участие 7000 детей.

Разница в уровне IQ невелика. Но факт, что питание, влияет на развитие мозга.