Среди подростков распространяется новый "недуг" - "дранкорексия"
26 октября 2011, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые провели исследование и установили, что среди подростков распространяется новый "недуг" - "дранкорексия". Исследователи Университета Миссури выявили, что 16% молодых людей ограничивают потребление калорий, поступающих с едой.
А компенсируют их "алкогольными" калориями, чтобы не испортить фигуру. Оказалось, что девушек, страдающих неупорядоченным питанием и чрезмерным употреблением алкоголя, оказалось почти в три раза больше, чем юношей.
По мнению ученых, "дранкорексия", так назвали новый недуг журналисты, может нанести вред подрастающему поколению, пишет MEDdaily.
Эксперты в США предупреждают, что "дранкорексия" может иметь опасные когнитивные, поведенческие и физические последствия, а также подвергать людей риску развития более серьезных расстройств пищевого поведения или наркомании.