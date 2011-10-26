Американские ученые провели исследование и установили, что среди подростков распространяется новый "недуг" - "дранкорексия". Исследователи Университета Миссури выявили, что 16% молодых людей ограничивают потребление калорий, поступающих с едой.

А компенсируют их "алкогольными" калориями, чтобы не испортить фигуру. Оказалось, что девушек, страдающих неупорядоченным питанием и чрезмерным употреблением алкоголя, оказалось почти в три раза больше, чем юношей.

По мнению ученых, "дранкорексия", так назвали новый недуг журналисты, может нанести вред подрастающему поколению, пишет MEDdaily.

Эксперты в США предупреждают, что "дранкорексия" может иметь опасные когнитивные, поведенческие и физические последствия, а также подвергать людей риску развития более серьезных расстройств пищевого поведения или наркомании.