Топленое молоко снимет головную боль и поможет уснуть

Украинские диетологи, изучая свойства топленого молока, обнаружили, что оно не только вкусно и полезно, но и способно избавить от головной боли и помочь безмятежно уснуть, помочь при расстройстве пищеварения.

Молоко особенно хорошо снимает головную боль, возникшую из-за длительной работы за компьютером. Врачи объясняют чудесные свойства топленого молока присутствием в нем натуральных белков, которые хорошо усваиваются организмом, пишет ВСМ.ru.

Особенно полезно перед сном выпить стакан подогретого топленого молока с чайной ложечкой меда.