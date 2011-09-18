Колбаса может стать вашим убийцей

Испанские диетологи еще раз доказали, что фаст-фуд наносит организму непоправимый вред. Употребление гамбургеров, колбасы и сосисок может привести к депрессии, и даже к суициду.

Основная беда фаст-фуда состоит в содержащихся в нем в большом количестве трансжирах. Бояться стоит не только колбасы, поскольку транс-жиры встречаются и в так называемых «хороших» продуктах , таких, как батончики мюсли, покупные сладостях, жареное мясо, но, правда, в гораздо меньших количествах, сообщает сайт Твоя диета.