Колбаса может стать вашим убийцей
18 сентября 2011, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Испанские диетологи еще раз доказали, что фаст-фуд наносит организму непоправимый вред. Употребление гамбургеров, колбасы и сосисок может привести к депрессии, и даже к суициду.
Основная беда фаст-фуда состоит в содержащихся в нем в большом количестве трансжирах. Бояться стоит не только колбасы, поскольку транс-жиры встречаются и в так называемых «хороших» продуктах , таких, как батончики мюсли, покупные сладостях, жареное мясо, но, правда, в гораздо меньших количествах, сообщает сайт Твоя диета.