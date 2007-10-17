Президентская или парламентская экономика?

Решение президента Путина возглавить «Единую Россию» заставило российское общество заговорить о переходе к парламентской республике. В ней правительство формируется победившей на выборах партией, а назначенный партийный премьер-министр фактически руководит страной. Президент же выполняет скорее представительские функции. Как это может отразиться на развитии экономики России?

Сдержки и противовесы



В ПОСЛЕДНИЙ раз такие предложения приписывались в 2003 г. Михаилу Ходор­ков­скому. Он якобы стремился обеспечить подконтрольным партиям конституционное большинст­во, изменить Конституцию и стать полновластным премь­ер-министром. Но тогда эти предложения были признаны неправильными, а их автор оказался в местах не столь отдаленных. Впрочем, и теперь многие оппозиционные партии считают, что президентская власть в России слишком сильна. Нам бы больше подошла парламентская республика.

Но вот в роли партии большинства выступила «Единая Рос­сия», а ее лидером стал Вла­ди­мир Путин. Сценарий введения в России парламентской республики стал казаться вполне реальным.

В чем преимущества и недостатки президентской и парламентской системы? Почему в России возникла президентская республика? Пришло ли время перейти к парламентской? На эти вопросы отвечают недавние исследования в области так называемой новой политической экономии авторитетных исследователей Торстена Перссона и Гвидо Табеллини. Они выполнили целый ряд работ по сопо­ставлению президентских и парламентских демократий.

Результаты указывают на несколько ключевых отличий президентских и парламентских республик. В президентской республике выше подотчетность власти народу. Президент напрямую избирается населением и зависит от его настроений. Вдобавок его действия сковываются парламентом, создающим систему сдержек и противовесов. Например, в США при демократе Клинтоне большинство в Конгрессе составляли республиканцы. При республиканце Буше – наоборот, доминируют демократы. Правда, работает этот механизм только в развитых демократиях.

Теперь о парламентской республике. В ней подобного разделения властей практически нет, и создать систему сдержек и противовесов труднее. Более того, правительство зависит от поддержки большинства в парламенте, поэтому вынуждено удовлетворять потребности широкого круга лоббистов. Это напрямую отражается на бюджетных расходах. Так, затраты центрального правительства в парламентской республике выше, чем в президентской, на 5% ВВП. А расходы бюджета на социальные нужды больше на 3% ВВП.

В президентской республике госрасходы, наоборот, четче сфокусированы и более «цикличны». Во время спада экономики сократить их легче.

Если говорить об экономическом развитии в целом, то, несмотря на нюансы, президентские и парламентские республики растут в среднем примерно с одним и тем же темпом.



Пока еще рано



РЕЗУЛЬТАТЫ Перссона и Табеллини дают почву для сравнения президентской и парламентской республик и на примере России. Конечно, сопоставление с точки зрения разделения ветвей власти, сдержек и противовесов относится скорее к ельцин­ской эпохе, чем к путинской. Сейчас парламент и исполнительная власть контролируются из одного центра, и переход к парламентской республике мало что изменит. А вот размер и структура госрасходов – это ключевой вопрос российской экономической политики.

Именно поэтому в 1993 г. в России была выбрана форма президентской республики. Во время экономического спада и огромного бюджетного дефицита российская экономика просто не выдержала бы дальнейшего роста госрасходов.

Однако в последние годы российский бюджет сводится с профицитом. Не означает ли это, что нам пора перейти к парламентской системе? Ответ зависит от того, считаем ли мы, что реформы закончены и пора заняться распределением средств из Стабфонда. Или мы полагаем, что перед Россией стоят трудные вызовы диверсификации экономики, построения современной пенсионной системы, системы образования и здравоохранения. По всей видимости, более правильным будет второй вариант. Поэтому фокусирование госрасходов на приоритетных направлениях заставляет сделать выбор в пользу президентской республики. Кроме того, надо помнить еще о том, что в какой-то момент цены на нефть могут упасть, и тогда российский бюджет будет вынужден сокращать свои обязательства перед многочисленными лоббистами. А в парламентской республике это сделать гораздо труднее, чем в президентской.

Поэтому введение парламентской республики в России по-прежнему представляется преждевременным.

Сергей ГУРИЕВ,

ректор Российской экономической школы