Додон заявил, что «Газпром» сделал дружественный жест по отношению к Молдавии, не отключив газ

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28 ноября 2022, 18:47 Источник: РИА "Новости"

Игорь Додон, Kremlin Pool/ Global Look Press

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 28 ноября, обратил внимание на то, что у "Газпрома" есть повод прекратить поставки газа в страну, однако российская компания этого не делает.

К понедельнику "Молдовагаз" устранил нарушения по оплате российского газа, который "осел" на территории Украины, вследствие чего "Газпром" принял решение не снижать подачу "голубого топлива" на станцию "Суджа" для его дальнейшего транзита на территорию Молдавии.

Игорь Додон заявил, что Россия не раз демонстрировала, что она друг народа Молдавии. Более того, по мнению политика, тот факт, что "Газпром", имея повод, не отключает страну от газа, также является дружественным жестом.