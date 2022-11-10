Экономист Кобяк: «Криптовалюта снова вырастет в цене»

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 ноября 2022, 13:49 Антон Николаев

Павел Кобяк считает, что резкое падение криптовалюты на 15-20% - временное явление. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Падение биткойна, которое мы наблюдаем, относится не только к самому биткойну, но и ко все остальной криптовалюте. Это происходит на фоне конфликта, который развязался между биржами Binance и FTX. Из-за того, что появились финансовые проблемы у компании FTX, люди начали массово выходить из биржи, т.е. менять свои активы, которые у них есть, на стейблкоины для выведения из криптобиржи. Накануне была информация о том, что вывод криптобиржи не работал. Я думаю, что здесь сработала паника и маржин коллы, которые стояли на покупку у трейдеров. Таким образом, мы с вами увидели вчера падение криптовалюты на 15-20%. Я уверен, что криптовалюта снова вырастет».

Накануне биткоин упал на 21%. Экономисты прогнозируют еще большее падение криптовалюты к концу 2022. Сейчас биткойн торгуется на уровне $16,5 тыс. за единицу.