Шольц заявил, что антироссийские санкции наносят вред экономике Германии

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21 июня 2022, 13:14 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник выразил немецким промышленникам благодарность за поддержку антироссийских санкций, несмотря на то, что данные рестрикции наносят урон и национальной экономике.

Олаф Шольц заявил, что Германия работает против России посредством беспрецедентно жестких санкций, чтобы "Украина могла обороняться". Канцлер ФРГ подчеркнул, что ограничения в отношении РФ болезненны и для Германии, однако они являются "верными".

Шольц также уточнил, что свобода и демократия "имеют свою цену".