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Аргументы Недели Экономика 13+

Шольц заявил, что антироссийские санкции наносят вред экономике Германии

, 13:14 Источник: РИА "Новости"

Шольц заявил, что антироссийские санкции наносят вред экономике Германии
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник выразил немецким промышленникам благодарность за поддержку антироссийских санкций, несмотря на то, что данные рестрикции наносят урон и национальной экономике.

Олаф Шольц заявил, что Германия работает против России посредством беспрецедентно жестких санкций, чтобы "Украина могла обороняться". Канцлер ФРГ подчеркнул, что ограничения в отношении РФ болезненны и для Германии, однако они являются "верными".

Шольц также уточнил, что свобода и демократия "имеют свою цену".

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