Дмитрий Давыдов предлагает создать современную систему донорства

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 ноября 2021, 18:39 Источник: osnmedia.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Отечественный предприниматель Дмитрий Давыдов, разработавший уникальную программу социального развития «20 идей по развитию России», предлагает сформировать в России современную систему донорства. Свои идеи автор уже представил к общественному обсуждению в соответствующем пункте Программы.



Итак, сложно не согласиться с Дмитрием Давыдовым, что современная система донорской взаимопомощи, которая сформировалась в России, далека от оптимальной.



Действительно, с одной стороны, в нашей стране увеличилось количество медицинских учреждений и специалистов, практикующих сложнейшие операции по пересадке человеческих органов. Но с другой – количество граждан, нуждающихся в донорской помощи, постоянно растет.



Самое ужасное, что многие люди, так и не получают возможности решить кризисную ситуацию и не доживают до момента операции. Заметим, что при благополучном стечении обстоятельств, граждане могли бы продолжить жить, радовать своих близких и вносить свой вклад в развитие отечественной экономики. Однако, неразрешенная ситуация ставит на их жизненном пути трагический блок.



Дмитрий Давыдов в очередной раз доказывает обществу, что он не остается в стороне от сложнейших неоднозначных проблем и предлагает свои методы решения там, где многие политики предпочли бы уклониться и перевести дискуссию в привычное русло общих рассуждений о ценности человеческой жизни.



На сегодняшний день наиболее распространенным видом донорской помощи является пересадка почки и части печени. Важно отдельно подчеркнуть, что человек, пожертвовавший свою почку, дает своему реципиенту возможность жить. Благодаря такой ситуации, общество получает двух полноценных граждан, один из которых совершил действительно благородный поступок и проявил сознательность, а другой – обрел возможность начать новую жизнь, полную надежд и человеческих устремлений.



Дмитрий Давыдов акцентирует внимание на качестве поступка доноров. Справедливо согласиться с автором Программы, что указанные люди заслуживают отдельного общественного поощрения и уважения. К сожалению, необходимо признать, что в настоящее время средства массовой информации, а также представители профильных государственных структур не уделяют должного внимания донорам, что в свою очередь, приводит к отсутствию фактора психологического побуждения.



В качестве первого практического механизма автор Программы предлагает расширить круг лиц, которые смогут выступать в качестве живых доноров.



Так, согласно современному российскому законодательству, донором может стать только тот человек, который находится в кровном родстве (есть генетическая связь) с реципиентом. Вместе с тем, данное обстоятельство существенно ограничивает круг людей, готовых спасти здоровье и жизнь близкого человека.



У гражданина попросту может не быть кровных родственников, а окружающие его люди не окажут ему помощь, так как данный вариант запрещен законом.



В этом контексте проблемы Дмитрий Давыдов справедливо приводит примеры из зарубежного опыта. В частности, в ряде европейских стран – Нидерланды, Швеция, Испания донорами могут стать друзья или супруги больных пациентов. В США ситуация еще более прогрессивная. В этой стране работают специальные центры, в пользу которых донор может пожертвовать свою почку. В данном случае человек жертвует свой орган не конкретному реципиенту, а в пользу всего общества. Центр сам принимает решение – кому трансплантировать донорскую почку.



Отметим, что в указанных странах процессы трансплантации контролирует специальное ведомство – Этический комитет, который обязан следить, чтобы донор передавал свои органы исключительно бескорыстно, осуществлял свой поступок не под принуждением, и не за финансовое вознаграждение. И главное, законодательство данных стран уже адаптируется под требования современного общества, предполагающие осуществление оперативной трансплантации.



Дмитрий Давыдов справедливо отмечает, что в отличие от современной России, в США и странах Западной Европы сформировался совершенно иной подход к проблеме: донорство представляет собой не узкосемейную договоренность, а благотворительный акт, заслуживающий общественное уважение.



Да, пока это сложно признать, но современный человек является частью общества, который по праву пользуется социальными благами. Государственные структуры оказывают человеку медицинскую, образовательную и финансовую поддержку. Вместе с тем, права предполагают и обязанности, которые должно регулировать новое законодательство.



Обязанность человека ближайшего Будущего состоит в сознательном сохранении своего здоровья и готовности к благотворительным поступкам, которые не приводят к ухудшению его физического состояния. Донорство, безусловно, представляет собой социальный акт благотворительной взаимопомощи.



В этой связи автор программы «20 идей по развитию России» справедливо предлагает разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года, между гражданами, имеющими общего ребенка, но не состоящими в браке, а также между родителями и их приемными детьми.



Обратите внимание, что такие методы предлагают ввести определенную ответственность для людей, не состоящих в кровном родстве, но намеренных осуществить важный социальный шаг.



Усыновление приемных детей, заключение семейного брака и рождение ребенка являются основами общества. Поэтому человек, сознательно участвующий в социальном строительстве, должен быть готов к определенным жертвам, в том числе, и донорским. Сознательный гражданин, в случае кризисной ситуации, должен будет поддержать свою супругу, а также родного или приемного ребенка.



В формате развития донорства Дмитрий Давыдов также предлагает улучшать международное сотрудничество. Причем взаимодействие может осуществляться, в том числе, и по линии передачи трупных органов.



Автор программы справедливо замечает, что современная Россия имеет качественный научный и интеллектуальный ресурс, который может позволить не только развивать собственные технологии, но и выступить инициатором создания своеобразного Международного банка донорских органов, функционирование которого будет осуществляться на основе новейших технологий. Такие инициативы позволят нашей стране получать не только финансовые дивиденды, но и заработать международный авторитет.



Таким образом, целесообразно отметить, что автор Программы «20 идей по развитию России» в очередной раз обратил внимание российского общества на проблему, которую многие политики стараются обходить стороной, так как не имеют адекватного понимания и практических предложений.



Вместе с тем, время формирования нового отношения к донорству уже пришло, необходимы новые механизмы, от реализации которых зависят тысячи жизней наших соотечественников. Вместе с тем, первый шаг на пути к реализации программных пунктов должен быть обеспечен широкой законодательной государственной поддержкой, которая поможет активизировать общественные инициативы в сфере донорства.





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