Аналитик Юшков считает, что Украине следует вступить в конструктивный диалог с РФ по вопросу транзита газа

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13 июня 2021, 11:24

газовая плита, pixabay.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с журналистами выразил мнение, что Киеву следует вести конструктивный диалог по вопросу транзита газа.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" станет существенным ударом по экономике Украины.

Игорь Юшков в беседе с RT заметил, что средства, которые Украина получает за транзит газа, попадают не напрямую в бюджет страны, а "рассасываются" по компаниям. Эксперт, однако, подчеркнул, что до конца 2024 года Киев будет ежегодно получать минимум $1,2 млрд за транзит российского газа, даже если фактически его не будет, поскольку таково условие.

Аналитик убежден, что украинским властям следует сесть за стол переговоров с РФ и вести диалог по вопросу транзита без каких-либо эмоций и политизации ситуации.

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