Политолог Мезюхо назвал «неадекватными» слова главы «Нафтогаза» о «полномасштабной войне» из-за завершения «СП-2»

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12 июня 2021, 12:18 Источник: RT

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что завершение строительства трубопровода «Северный поток - 2» может привести к началу «полномасштабной войны».

«Вообще непонятно, почему чиновник его уровня занимается политическими заявлениями вместо того, чтобы реально решать сложные проблемы, сложившиеся на газовом рынке на Украине. Не стоит связывать вопрос завершения «Северного потока - 2» с какой-то теоретической военной угрозой для Украины», - высказал он RT.

Мезюхо считает, что Украина сама создаёт угрозу для поставок природного газа в европейские страны. По его словам, «Северный поток-2» является «безопасным маршрутом, который не зависит от переменчивого настроения Киева». Он добавил, что Россия обеспечивает энергетическую безопасность ЕС. При этом слова Витренко политолог назвал «неадекватными» и «несоответствующими реальному положению дел».

Ранее на заявление главы «Нафтогаза» отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.

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