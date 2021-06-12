Глава «Нафтогаза» заявил, что завершение «СП-2» повышает риск «полномасштабной войны»

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12 июня 2021, 09:47 Источник: Bloomberg

Северный поток-2, фото: Stefan Sauer/ globallookpress.com

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства трубопровода «Северный поток – 2» повышает риск «полномасштабной войны». По его словам, такие действия могут негативно сказаться на прозападном настрое во многих странах Восточной Европы.

Витренко отметил, что завершение «Северного потока-2» будет означать «продвижение пророссийской позиции за счет Запада». Глава «Нафтогаза» добавил, что «худшее развитие событий» – это не потеря большей части ВВП с 2024 года, а «повышение риска полномасштабной войны».

«Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами», - пояснил он.

Ранее советник руководителя Офиса украинского президента заявил, что «Северный поток-2» негативно скажется на Украине.

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