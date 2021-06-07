В Киеве сообщили о решающем моменте для окончания строительства «Северного потока — 2»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2021, 18:30 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Киеве заявили о необходимости остановить проект “Северный поток - 2”. С таким призывом к Вашингтону обратился Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса украинского президента.

Он подчеркнул, что если данный газопровод будет достроен и введен в эксплуатацию, то это негативно скажется на Украине. Подоляк отметил, что тему “Северного потока - 2” обязательно нужно поднять в ходе переговоров между Байденом и Зеленским до того, как хозяин Белого дома встретится в Женеве с Владимиром Путиным.

“Окончание строительства газопровода абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент”, - сказал Подоляк.

Подоляк уверяет, что в понедельник Байден свяжется с Зеленским по телефону

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости