Глава офиса украинского президента Подоляк уверяет, что в понедельник Байден свяжется с Зеленским по телефону

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7 июня 2021, 18:13

фото: pixabay.com

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена состоится в понедельник, и они обсудят ситуацию на украинской восточной границе и "украинско-российские отношения".

Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Байден обменяются мнениями "по острым вопросам глобальной повестки", - передаёт агентство "РБК-Украина".

Зеленский ранее заявил в интервью порталу Axios, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который пройдет 16 июня.

Сегодня украинский политолог Руслан Бортник выразил мнение, что вероятность личной встречи Байдена и Зеленского перед переговорами Путина и Байдена мизерная, но остается шанс на проведение беседы по телефону, - передает РИА Новости.

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