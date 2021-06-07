Украинский эксперт Бортник объяснил, почему Байден не видит смысла в переговорах с Зеленским до встречи с Путиным

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7 июня 2021, 14:02 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Volodymyr Zelensky/Globallookpress.com

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал решение Белого дома отказаться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

«Вероятность встречи Байдена с Зеленским до встречи с Путиным на сегодня мизерная, а вероятность разговора телефонного большого, она сегодня остается», - высказал он.

Бортник считает, что Зеленский пытается «вынудить» Байдена к каким-то знакам внимания к Киеву перед саммитом, оказывая на него давление. Он отметил, что такое поведение украинского лидера усиливает критику американского президента внутри США. По его словам, информация о том, что Вашингтон отказался от встречи с Зеленским из-за смены руководства «Нафтогаза», является только слухами, которые распространяет экс-глава компании Андрей Коболев и его сторонники.

«США сегодня не видят смысла встречаться с Зеленским, хотя телефонный разговор был в силу того, что команда Зеленского не может предложить каких-то реалистичных сценариев завершения кризиса в Донбассе. Для США Украина – это тоже кризис, выгодный, но кризис, и с Украиной сегодня, мне кажется, США не интересно разговаривать в силу того, что у Киева много просьб, но практически отсутствуют предложения, которые могли бы интересовать США», - заключил эксперт.

Политолог добавил, что личную встречу Байдена с Зеленским будет реальнее провести в течение лета, после встречи американского и российского президентов.

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