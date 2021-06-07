Axios: в Белом доме назвали причину отказа Байдена от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным
7 июня 2021, 12:21Источник:
Axios
СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в переговорах перед саммитом с Владимиром Путиным.
В материале говорится, что изначально Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до встречи с Путиным в Женеве. Однако потом администрация американского президента передумала организовывать эти переговоры из-за решения украинского лидера сменить главу государственной энергетической компании «Нафтогаз». В Белом доме решили, что Киев отказался бороться с коррупцией.
Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве.
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