Axios: в Белом доме назвали причину отказа Байдена от встречи с Зеленским перед саммитом с Путиным

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7 июня 2021, 12:21 Источник: Axios

Джо Байден, фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в Белом доме сообщили, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в переговорах перед саммитом с Владимиром Путиным.

В материале говорится, что изначально Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить Владимира Зеленского незадолго до встречи с Путиным в Женеве. Однако потом администрация американского президента передумала организовывать эти переговоры из-за решения украинского лидера сменить главу государственной энергетической компании «Нафтогаз». В Белом доме решили, что Киев отказался бороться с коррупцией.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до российско-американского саммита в Женеве.

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