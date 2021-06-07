Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до его саммита с Путиным

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2021, 10:13 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office/Xinhua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом до российско-американского саммита в Женеве, который запланирован на 16 июня.

Зеленский заявил, что консультации с Байденом следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсуждать по телефону. Украинский лидер, однако, понимает, что ранее подготовленные планы и плотный график главы США могут не позволить им встретиться.

Владимир Зеленский подчеркнул, что готов встретиться с Джо Байденом и обсудить "все детали" до его саммита с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости