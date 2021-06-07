Зеленский заявил, что США ослабляют уверенность Украины в однозначной поддержке со стороны Вашингтона

Глава Украины Владимир Зеленский, говоря об отказе США от санкций против оператора проекта "СП-2", заявил, что последние действия Вашингтона ослабляют уверенность Киева в однозначной поддержке со стороны Америки.
Владимир Зеленский, однако, отвечая на вопрос журналистов о том, в какой момент украинский народ отвернется от Соединенных Штатов, если Вашингтон продолжит принимать решения, которые не учитывают интересы безопасности Киева, заметил, что, по его мнению, этого не произойдет.
Напомним, ранее в Белом доме констатировали, что будет сложно помешать строительству газопровода, так как он практически достроен. 20 мая власти США заявили, что отказались от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG,
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