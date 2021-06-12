Пушков отреагировал на слова главы «Нафтогаза» о «полномасштабной войне» из-за завершения «СП-2»

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12 июня 2021, 10:53 Источник: Взгляд

Алексей Пушков , фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что завершение трубопровода «Северный поток – 2» повышает риск «полномасштабной войны».

«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», - высказал сенатор.

Пушков отметил, что из Киева часто звучат «неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки». По его словам, это один из примеров «примитивного давления», которое использовала Украина в вопросе строительства «Северного потока-2». Однако сенатор считает, что «битву» она уже проиграла, хотя давление было «сильным». Он добавил, что киевские власти пытаются остановить уже построенный трубопровод.

«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», - резюмировал Пушков.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания армии, заявил, что Россия не обязана «всех кормить».

Кроме того, глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст с пониманием воспринял слова Путина, что РФ не обязана «кормить» Украину.

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