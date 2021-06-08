Немецкий депутат Эрнст с пониманием воспринял слова Путина, что РФ не обязана «кормить» Украину

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8 июня 2021, 14:59 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». По его словам, нежелание Москвы субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, можно понять.

«Газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили "Газпром" и "Нафтогаз". За это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», - пояснил депутат.

Эрнст отметил, что если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей.

В пятницу на пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, заявил, что Россия не обязана «всех кормить». Глава государства посоветовал Киеву тратить деньги от транзита газа на улучшение украинской экономики, а не на армию и силовое решение конфликта в Донбассе.

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