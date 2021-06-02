Зеленский оценил ущерб для Украины от «Северного потока – 2»

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2 июня 2021, 20:01 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 2 июня, заявил, что достроенный "Северный поток — 2" лишит страну примерно 3 миллиардов долларов, поскольку отключит ее от поставок газа.

В рамках встречи с делегацией конгресса Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский заявил, что не позволить завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" способна только администрация американского президента Джо Байдена.

По словам украинского лидера, если его страна потеряет средства из-за запуска газопровода, ей нечем будет платить за армию.

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