Зеленский оценил ущерб для Украины от «Северного потока – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 2 июня, заявил, что достроенный "Северный поток — 2" лишит страну примерно 3 миллиардов долларов, поскольку отключит ее от поставок газа.
В рамках встречи с делегацией конгресса Соединенных Штатов Америки Владимир Зеленский заявил, что не позволить завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2" способна только администрация американского президента Джо Байдена.
По словам украинского лидера, если его страна потеряет средства из-за запуска газопровода, ей нечем будет платить за армию.
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