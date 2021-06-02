Американский сенатор Шахин предупредила Украину о «мощном российском оружии»

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2 июня 2021, 19:43 Источник: РИА "Новости"

трубы для строительства газопровода, Stefan Sauer/dpa

Американский сенатор Джин Шахин в рамках брифинга после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила, что завершение строительства "Северного потока — 2" даст России "мощное оружие".

Джин Шахин подчеркнула, что данный проект будет иметь серьезные последствия для Украины и в будущем для энергетической безопасности Европы, так как завершение строительства "Северного потока – 2" даст России "мощное оружие", которое страна может использовать против европейских государств.

Сенатор добавила, что совместно со своими единомышленниками в Конгрессе она намерена рассматривать способы влияния на завершение строительства газопровода и его введение в эксплуатацию.

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