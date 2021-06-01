Австрийский дипломат Гершнер рассказал о преимуществе «Северного потока – 2»

Советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме, Роберт Гершнер, назвал преимущество проекта "Северный поток – 2".
Роберт Гершнер подчеркнул, что замена или вытеснение уже имеющихся путей доставки газа при помощи "Северного потока – 2" не рассматривается. Дипломат уточнил, что данный проект вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок сырья, поскольку все прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы.
Советник-посланник австрийского посольства добавил, что транзит российского газа через территорию Украины также обеспечен контрактом на ближайшие годы. Гершнер уточнил, что преимуществом "Северного потока – 2" является помощь в диверсификации маршрутов доставки сырья.
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