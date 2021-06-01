Аргументы Недели Экономика 13+

Австрийский дипломат Гершнер рассказал о преимуществе «Северного потока – 2»

, 22:57 Источник: РИА "Новости"

Австрийский дипломат Гершнер рассказал о преимуществе «Северного потока – 2»
Северный поток – 2, Stefan Sauer/dpa

Советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме, Роберт Гершнер, назвал преимущество проекта "Северный поток – 2".

Роберт Гершнер подчеркнул, что замена или вытеснение уже имеющихся путей доставки газа при помощи "Северного потока – 2" не рассматривается. Дипломат уточнил, что данный проект вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок сырья, поскольку все прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы.

Советник-посланник австрийского посольства добавил, что транзит российского газа через территорию Украины также обеспечен контрактом на ближайшие годы. Гершнер уточнил, что преимуществом "Северного потока – 2" является помощь в диверсификации маршрутов доставки сырья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Путин заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента

Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках онлайн-встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава", заявил, что у многодетных родителей нагрузка не меньше, чем у президента.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью