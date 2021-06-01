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Путин приветствует отказ Вашингтона от санкций по «Северному потоку – 2»

, 17:46 Источник: РИА "Новости"

Путин приветствует отказ Вашингтона от санкций по «Северному потоку – 2»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Во вторник стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин приветствует заявления со стороны Соединенных Штатов Америки об отказе от введения санкций против "Северного потока – 2".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в рамках общения с журналистами 1 июня ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на сообщения о том, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Песков подчеркнул, что президенту РФ известно о заявлениях властей США. Пресс-секретарь Путина добавил, что глава государства приветствует эту информацию.

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