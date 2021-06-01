Зеленский полагает, что Украина может скоро остаться без контракта на газ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" является "козырем" России и обеспокоенность тем, что Киев может остаться без контракта на транзит газа в Европу.
Владимир Зеленский в рамках беседы с немецкими журналистами заметил, что если Россия достроит "Северный поток – 2", то это будет представлять угрозу для энергетической безопасности Украины и всей Европы. "Россия точно нас отключит", – выразил уверенность Зеленский, подчеркнув, что текущий контракт Киева на транзит газа истекает через три года.
Украинский лидер добавил, что вышеуказанный газопровод на сегодняшний день является для РФ "козырем". По словам Зеленского, у Москвы "на руках флеш-рояль", который частично поддерживает Европа.
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