Зеленский высказался о помощи Германии Украине: «То, что они делают для нас, они делают для себя»

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1 июня 2021, 12:39 Источник: Свободная пресса

Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель могла бы оказать большую помощь киевским властям в вопросе урегулирования военного конфликта в Донбассе.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский поблагодарил Меркель за всё то, что она сделала для Украины. Но, по мнению украинского президента, ФРГ недостаточно помогает Украине, могла бы и больше, - пишет "Свободная пресса".

"Мы хотим большего. И я от нее ожидал большего, особенно в Нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают — я не знаю", — заявил Зеленский.

Зеленский предлагает на базе нормандского формата переговоров по Донбассу создать новый формат для обсуждения вопроса о Крыме и о строительстве газопровода "Северный поток 2".

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