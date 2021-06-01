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Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, как Россия нарушила планы Зеленского развязать боевые действия в ДНР и ЛНР

, 08:19 Источник: Говорит Москва

Экс-премьер Украины Азаров раскрыл, как Россия нарушила планы Зеленского развязать боевые действия в ДНР и ЛНР
Николай Азаров, фото: Тwitter.com/AzarovNikolay

России удалось «остудить горячие головы» на Украине благодаря проведению учений на юге и западе страны и таким образом весной избежать конфликта в Донбассе. Москва нарушила планы украинского президента Владимира Зеленского развязать боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскрыл план киевских властей: «Украина нанесла три рассекающих удара, причем в очень короткое время, с тем, чтобы Россия не успела оказать помощь, выйти на границу. А далее заявить на весь мир, что вот мы... восстановили территориальную целостность Украины».

По словам Азарова, недавно киевские власти хотели предоставить возможность неонацистам «расправиться» с Донбассом.
Политик пояснил, что России удалось «остудить горячие головы» на Украине благодаря проведению учений на юге и западе РФ и за счет этого избежать конфликта. Азаров подчеркнул, что военные маневры, которые провело Минобороны РФ, «отрезвили Киев».

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