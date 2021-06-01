Зеленский предлагает в рамках нормандского формата переговоров по Донбассу обсуждать Крым и газ

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1 июня 2021, 11:26 Источник: Интерфакс

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает на базе нормандского формата переговоров по Донбассу создать новый формат для обсуждения вопроса о Крыме и о строительстве газопровода "Северный поток 2".

Зеленский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пояснил, что в нормандском формате "нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности". По его мнению, "нормандский формат и его темы" могли бы стать частью новой конструкции. По убеждению Зеленского, после запуска "Северного потока 2" Москва сделает все возможное, чтобы контракт о транзите газа через территорию Украины не был продлен, и тогда возникнет угроза для энергетической безопасности Украины и Европы.

До этого 27 апреля украинский президент предложил расширить нормандский формат, включив в переговоры представителей США, Канады и Великобритании. В настоящее время в нормандский формат входят Украина, Россия, Франция и Германия.





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