Японский экономист объяснил устойчивость российской экономики при пандемии COVID-19

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 июля 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: JB Press

график, pixabay.com

Японский экономист Юсукэ Оцубо объяснил, почему экономика России оказалась устойчивой при пандемии коронавируса нового типа. По словам эксперта, у РФ есть мощные производственные потенциалы.

Экономист отметил, что нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть стало фактором, который серьезно затормозил экономическое развитие Российской Федерации. При этом, если обратить внимание на макроэкономические показатели страны, то можно заметить, что "корона-шок" оказался для экономики РФ не таким уж и страшным.

Юсукэ Оцубо подчеркнул – дело в том, что Россия обладает весьма продвинутыми технологиями преодоления кризисов, которые были сформированы в предыдущие периоды. По его словам, в арсенале у российских властей остается немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны.