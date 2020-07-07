Японский экономист объяснил устойчивость российской экономики при пандемии COVID-19
7 июля 2020, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: JB Press
Японский экономист Юсукэ Оцубо объяснил, почему экономика России оказалась устойчивой при пандемии коронавируса нового типа. По словам эксперта, у РФ есть мощные производственные потенциалы.
Экономист отметил, что нет никакого сомнения в том, что падение мировых цен на нефть стало фактором, который серьезно затормозил экономическое развитие Российской Федерации. При этом, если обратить внимание на макроэкономические показатели страны, то можно заметить, что "корона-шок" оказался для экономики РФ не таким уж и страшным.
Юсукэ Оцубо подчеркнул – дело в том, что Россия обладает весьма продвинутыми технологиями преодоления кризисов, которые были сформированы в предыдущие периоды. По его словам, в арсенале у российских властей остается немало эффективных мер по ускорению экономического развития страны.
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