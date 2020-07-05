Как поправки в Конституцию России скажутся на курсе рубля

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5 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Деньги. Фото: pixabay.com

К концу недели российская валюта более чем на процент потеряла свои позиции по отношению к евро и доллару. При этом аналитики отмечают, что перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ рубль терял и более 2,2%.

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как прошедшее голосование сказалось на курсе рубля. По его словам, угрозы новых санкций со стороны США не напугали инвесторов, которые в большинстве позитивно восприняли сохранение прежнего политического курса. Также на российской валюте отразилась мировая экономическая ситуация.

«По всему миру продолжают сниматься ограничения в экономиках. Всё это обещает восстановление спроса на энергию и позитивно для рынков и рубля. Если правительства не вернутся к политике ограничений, рынки могут и далее демонстрировать укрепление», - отметил Купцикевич.