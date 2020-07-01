Чем опасна ипотека без первоначального взноса

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1 июля 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс газета

Калькулятор. Фото: pixabay.com

При желании ипотеку можно взять, даже не имея первоначального взноса. Однако этот способ сопряжен с огромными рисками. О том, какие «подводные камни» могут быть в таком случае, рассказала экономист Светлана Савина.

Специалист отметила, что первоначальный взнос выступает в качестве гарантии для банка, который таким образом пытается обезопасить себя в случае возможных просрочек по выплатам. Конечно, заемщик может оформить ипотеку и без стартовой суммы, но в таком случае он с большой вероятностью получит повышенную процентную ставку, предупредила экономист. Кроме того, такое предложение чаще всего относятся к домам, которые еще находятся на этапе котлована, что повышает риски.

«В сложные времена заемщик может попасть в трудную жизненную ситуацию и оказаться без денег для продолжения обслуживания долга. В таком случае у банка есть право продать заложенную квартиру, но вырученных денег может не хватить для погашения остатка долга. Так вы рискуете остаться и без жилья, и в долгу перед банком», - объяснила Савина.