Россиянам предложили срочно брать ипотеку и не думать о падении доходов

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25 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

фото: дом и ключи, pixabay.com

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что россиянам следует задуматься о покупке новой квартиры, пока действует программа льготной ипотеки под 6,5%. По его словам, данное решение президента РФ Владимира Путина является «ключевой антикризисной мерой».

«Считаю, очень эффективная мера. В целом она даст приток в отрасль около 500 млрд рублей. Пока эта мера действует только до ноября. Есть прямой смысл брать ипотеку. Тем более у многих доходы сократились, а здесь мы позволяем меньше платить по кредиту», - пояснил он.

Хуснуллин отметил, что уже подано свыше 170 000 заявок, а экономика за месяц поднялась на 100 млрд рублей. При этом он добавил, что пока неизвестно, будет ли данная ставка действовать после ноября, поскольку это большая нагрузка для бюджета. Ипотечная программа позволяет решать три ключевые задачи: сохранить налоги, не допустить появления обманутых дольщиков и волны банкротств, пояснил вице-премьер.