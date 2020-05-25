Власти Москвы назвали сумму недополученных из-за коронавируса доходов

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25 мая 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: монеты, pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, сколько средств недополучил столичный бюджет из-за коронавирусной пандемии.

«На текущий момент бюджет города уже потерял почти 160 миллиардов рублей. У нас минус 7% доходов относительно прошлого года, тогда как, согласно планам, мы должны были вырасти на 8%, по сравнению с 2019 годом», - пояснил он.

Ефимов отметил, что из-за коронавирусной инфекции Москва может потерять 600 миллиардов рублей. По его словам, кризис так или иначе затронул все сферы деятельности и из него надо будет выходить общими усилиями.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, каким будет следующий шаг по снятию ограничений в столице.