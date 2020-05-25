Каким будет следующий этап снятия ограничений в столице

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25 мая 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва. Фото: pixabay.com

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, каким будет следующий шаг по снятию ограничений в столице.

Он отметил, что на очереди ожидает открытия сфера бытовых услуг, в которой задействовано множество малых предприятий. Ефимов подчеркнул, что эта область крайне важна для экономики города, поскольку она не только стимулирует покупательскую способность жителей, но и дает работу производству.

«Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, является очень важным, если не сказать ключевым элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя», - заявил заммэра города.