В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса за месяц

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24 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Михаил Фролов/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Москве зарегистрирован самый низкий показатель случаев новой коронавирусной инфекции c 29 апреля.

Известно, что за минувшие сутки в столице выявили 2 516 заболевших COVID-19. Общее число заражённых составило 163 913 человек, из них 49 840 – выздоровели, 1 993 – умерли.

При этом суточный рост в Москве составил 1,6%, а днем ранее - 2%.

Ранее сообщалось, что всего в России зарегистрирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране выявлено 8 599 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

А эксперт считает, что пик заболеваемости COVID-19 прошел только Московский регион.