Названы регионы России, преодолевшие пик коронавируса

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах и назвал, какие из них преодолели пик коронавируса.
По его словам, пик COVID-19 прошли только Москва и Подмосковье. Основной причиной Тавадян считает значительное увеличение числа тестов. Хотя количество заболевших выросло, но "были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях". Так же он отметил, что рост числа бессимптомных больных коронавирусом.
По словам эксперта, резкий спад заболеваемости наблюдается только в столице России, а другие субъекты страны смогут достичь пика только через одну-две недели. Агаси Тавадян считает, что вирус никуда не денется, "он становится обыденностью для нас".
Главный эпидемиолог Минздрава РФ назвал условия выхода из ограничений по COVID-19