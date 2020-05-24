Названы регионы России, преодолевшие пик коронавируса

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24 мая 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

pixabay.com, женщина в маске

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах и назвал, какие из них преодолели пик коронавируса.

По его словам, пик COVID-19 прошли только Москва и Подмосковье. Основной причиной Тавадян считает значительное увеличение числа тестов. Хотя количество заболевших выросло, но "были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях". Так же он отметил, что рост числа бессимптомных больных коронавирусом.

По словам эксперта, резкий спад заболеваемости наблюдается только в столице России, а другие субъекты страны смогут достичь пика только через одну-две недели. Агаси Тавадян считает, что вирус никуда не денется, "он становится обыденностью для нас".

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