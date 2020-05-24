Главный эпидемиолог Минздрава РФ назвал условия выхода из ограничений по COVID-19

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24 мая 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Главный эпидемиолог министерства здравоохранения России Николай Брико оценил возможность снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. По его словам, они будут не нужны, когда у 60-70% населения будет иммунитет к COVID-19.

«60-70% — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе», - пояснил он.

Брико отметил, что остановить эпидемию при передаче воздушно-капельным путем может только массовая вакцинация. Он поддержал мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что 95% охват населения позволит обеспечить «неуязвимость общества к инфекции».

«… она не найдёт благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц», - добавил он.

Ранее инфекционист объяснила, как нужно правильно выходить из режима ограничений, чтобы не спровоцировать резкий рост заболеваемости коронавирусом.