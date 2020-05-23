Инфекционист предложила этапы выхода России из ограничительных мер

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23 мая 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: люди в магазине в период пандемии, Замир Усманов/globallookpress.com

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова объяснила, как нужно правильно выходить из режима ограничений, чтобы не спровоцировать резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Что касается выхода из этого карантина или так называемой самоизоляции, то здесь важно, чтобы это происходило постепенно. Но выход, безусловно, должен быть. Но не так, чтобы ограничения сняли разом, и все пошли, как маленькие дети, в кинотеатры, в другие развлекательные учреждения, где огромное количество людей в одном месте. Необходим организованный выход из карантина, постепенный, с использованием всех тех санитарно-гигиенических условий, которые были прописаны», - пояснила она.

Малинникова отметила, что предприятия сферы услуг могут обслуживать население, но в масках и спецодежде. Кроме того, в помещении должна соблюдаться необходимая дистанция, его надо постоянно проветривать или разместить в нем бактерицидные лампы, добавила она.

«Я не думаю, что этот вирус будет таким уж значимым в общей заболеваемости острыми респираторными инфекциями», -ответила она вопрос о будущем новой инфекции.

Ранее власти Москвы объяснили, когда смогут открыть предприятия сферы услуг.