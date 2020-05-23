Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны COVID-19

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23 мая 2020, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: человек в маске, pixels.com

Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова прокомментировала сообщение о появлении второй волны новой коронавирусной инфекции. По ее словам, в скором времени вирус ослабеет, а часть россиян и вовсе приобретет иммунитет.

«Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса … вырабатывается иммунитет», - пояснила она.

Малинникова отметила, что человечеству уде приходилось сталкиваться с другими вирусами, в том числе SARS и MERS. Она добавила, что первый уже практически не вызывает серьезных заболеваний, хотя ранее был причиной тяжелой формы атипичной пневмонии.

«Как раз определение антител к коронавирусу имеет большое значение. Так мы определяем уровень иммунной прослойки населения на сегодня. Нам необходимо проводить эти тесты, чтобы в дальнейшем понимать, сколько и кому необходимо вводить вакцины, какую роль сыграет вакцинация», - ответила она на вопрос о возможности предотвращения второй волны.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к новой волне заболевания.