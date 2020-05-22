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Путин назвал возможные сроки новой волны COVID-19 в России

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Путин назвал возможные сроки новой волны COVID-19 в России
COVID-19, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке рассказал о возможных сроках возникновения новой волны коронавируса в стране.

По словам главы государства, вторая вспышка COVID-19 может произойти на территории России с октября по ноябрь текущего года. Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к новой волне заболевания.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к настоящему моменту РФ вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

ЕТ

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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