Путин назвал возможные сроки новой волны COVID-19 в России

Аргументы Недели → Общество 13+

22 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

COVID-19, pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в пятницу в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке рассказал о возможных сроках возникновения новой волны коронавируса в стране.

По словам главы государства, вторая вспышка COVID-19 может произойти на территории России с октября по ноябрь текущего года. Владимир Путин призвал Минздрав быть готовым к новой волне заболевания.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что к настоящему моменту РФ вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.