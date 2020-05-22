Глава Роспотребнадзора: Россия вышла на плато по COVID-19

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22 мая 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 22 мая, в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке заявила, что страна вышла на плато по COVID-19.

По словам Поповой, суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России даже во время пика была одной из самых низких в мире.

Ранее сегодня в Роспотребнадзоре заявили, что часть российских регионов уже достигла необходимых показателей и может переходить на третий этап снятия ограничительных мер, которые ранее были введены в связи с пандемией коронавируса нового типа.