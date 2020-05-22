Часть российских регионов могут перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19

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22 мая 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре считают, что часть российских регионов уже достигли необходимых показателей и могут переходить на третий этап снятия ограничительных мер. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова.

«Для каждого этапа у нас абсолютно четко определены в методических рекомендациях критерии перехода, в том числе необходимо определенное количество тестирований», - заявила она.

Попова отметила, что все требования Роспотребнадзора на деле являются «вполне реальными» и достижимыми. По ее словам, чтобы добиться нужных результатов, необходимо грамотно организовать противоэпидемические мероприятия.