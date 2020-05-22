В Москве объяснили, когда откроют предприятия сферы услуг

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, когда в Москве начнут открывать предприятия сферы услуг. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».
«… в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг», - пояснила она.
Ракова отметила, что МФЦ являются одним из представителей сферы услуг и будут открыты с 25 мая. Она добавила, что недопущенные к работе учреждения вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.
Ранее сообщалось, что в Москве хотят продлить режим самоизоляции, а в Подмосковье отменили электронные пропуска.