В Москве объяснили, когда откроют предприятия сферы услуг

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22 мая 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: маникюр, pixabay.com

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, когда в Москве начнут открывать предприятия сферы услуг. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

«… в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг», - пояснила она.

Ракова отметила, что МФЦ являются одним из представителей сферы услуг и будут открыты с 25 мая. Она добавила, что недопущенные к работе учреждения вырабатывают свои стандарты для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве хотят продлить режим самоизоляции, а в Подмосковье отменили электронные пропуска.