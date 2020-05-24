За минувшие сутки в России выявили более 8,5 тысяч случаев коронавируса

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24 мая 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пациент, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России составило 344 481 случай. Об этом стало известно в воскресенье, 24 мая.

«За последние сутки в России выявлено 8599 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,9% не имели клинических проявлений болезни», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, зафиксировано 153 летальных исхода и 5363 выписанных пациента. При этом с начала пандемии скончались 3 541 чел., выздоровели - 113 299.

Наибольшее число зараженных COVID-19 зарегистрировано в Москве - 2516, Московской области- 862, Санкт-Петербурге - 384, Нижегородской области - 221 и Ростовской области - 152.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава РФ назвал условия выхода из ограничений по COVID-19.